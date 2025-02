"Il tecnico ha fiutato l’aria e ha capito che sì, la sua Inter ha energie e fame al punto giusto per azzannare il campionato in questo febbraio che più intasato di così non si può. L’Inter ha davanti un mese per dedicarsi anima e corpo al testa a testa col Napoli (unica parentesi, i quarti di Coppa Italia con la Lazio). E allora i conti si fanno presto, come li ha fatti Simone insieme alla squadra nelle scorse ore: l’appuntamento di domani sera a Firenze è un’occasionissima travestita da partita perché l’Inter, vincendo, potrà agganciare Conte in testa alla classifica. Dopo, a graduatoria finalmente uniforme e depurata dagli asterischi, comincerà un altro torneo che passerà da snodi chiave come la sfida in casa della Juve a metà mese e culminerà nel faccia a faccia del Maradona all’alba di marzo", aggiunge il quotidiano.