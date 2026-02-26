Il portiere svizzero, in scadenza di contratto a giugno, non rimarrà all'Inter. Il club si sta muovendo per rimpiazzarlo con un grande nome

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Va risolta la questione del portiere: Sommer saluterà, anche lui da svincolato, dopo un triennio di gioie e dolori e dovrà essere sostituito da un portiere sufficientemente esperto da ereditarne lo status. Resta da capire se il nuovo guardiano (dal sogno Svilar al più raggiungibile Vicario) sarà affiancato ancora da Josep Martinez, ottimo secondo ma non abbastanza rassicurante per essere promosso".