FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Julio Cesar: “Sommer sul gol di Hauge? Parte con le mani troppo giù: non è un errore ma…”

ultimora

Julio Cesar: “Sommer sul gol di Hauge? Parte con le mani troppo giù: non è un errore ma…”

Julio Cesar: “Sommer sul gol di Hauge? Parte con le mani troppo giù: non è un errore ma…” - immagine 1
Julio Cesar, ex portiere, ai microfoni di Prime, ha commentato così la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo Glimt
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Julio Cesar, ex portiere, ai microfoni di Prime, ha commentato così la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo Glimt: "Mi spiace per il risultato perché l'Inter è partita bene: però è mancata senza palla. Era sempre un secondo in ritardo: chi gioca insieme da tanti anni non può lasciare così tanto spazio per pensare. Mi spiace per il risultato, l'Inter ha cercato di fare il suo gioco ma è mancata cattiveria, cosa che non è mancata al Bodo.

Julio Cesar: “Sommer sul gol di Hauge? Parte con le mani troppo giù: non è un errore ma…”- immagine 2
Getty Images

Sommer sul gol di Hauge? Da fuori è facile parlare, ma è una situazione di movimento: secondo me aveva le mani troppo giù per parare ed è andato in difficoltà. E' stato un bel gol, ma si poteva fare meglio: non è un errore, sarebbe stato un miracolo. Era posizionato con le mani troppo giù: avesse avuto le mani più su, poteva parare. Perché lui la sfiora. Lautaro? Mi sbaglio o lui sente questi problemini spesso?".

Leggi anche
Ambrosini: “Inter, a San Siro sarà diversa, ma l’approccio nel 2° tempo non è stato...
Toni: “L’Inter al ritorno può farcela, ma il Bodo non va sottovalutato. Ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA