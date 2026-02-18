Julio Cesar , ex portiere, ai microfoni di Prime, ha commentato così la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo Glimt: "Mi spiace per il risultato perché l'Inter è partita bene: però è mancata senza palla. Era sempre un secondo in ritardo: chi gioca insieme da tanti anni non può lasciare così tanto spazio per pensare. Mi spiace per il risultato, l'Inter ha cercato di fare il suo gioco ma è mancata cattiveria, cosa che non è mancata al Bodo.

Sommer sul gol di Hauge? Da fuori è facile parlare, ma è una situazione di movimento: secondo me aveva le mani troppo giù per parare ed è andato in difficoltà. E' stato un bel gol, ma si poteva fare meglio: non è un errore, sarebbe stato un miracolo. Era posizionato con le mani troppo giù: avesse avuto le mani più su, poteva parare. Perché lui la sfiora. Lautaro? Mi sbaglio o lui sente questi problemini spesso?".