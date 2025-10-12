Il classe 2003, però, non era l'unico sulla lista di Marotta e Ausilio, che avevano sul taccuino altri due nomi in Serie A

Marco Astori Redattore 12 ottobre - 12:09

L'Inter si gode Ange-Yoan Bonny. Il francese, arrivato dal Parma in estate, è stato l'investimento scelto dal club nerazzurro per dare ai due titolari in attacco un'alternativa credibile e futuribile.

Il classe 2003, però, non era l'unico sulla lista di Marotta e Ausilio, che avevano sul taccuino altri due nomi in Serie A. Il retroscena è raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

"Ad inizio mercato, a maggio, Castro era uno degli obiettivi nella lista dell'Inter: i nerazzurri avevano in lista lui, Lucca e Bonny, nome su cui poi hanno fatto all-in andandolo a prendere dal Parma".