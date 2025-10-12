FC Inter 1908
calciomercato

Moretto: “L’Inter a giugno doveva scegliere tra 3 attaccanti. Ha preso Bonny invece di…”

Moretto: “L’Inter a giugno doveva scegliere tra 3 attaccanti. Ha preso Bonny invece di…” - immagine 1
Il classe 2003, però, non era l'unico sulla lista di Marotta e Ausilio, che avevano sul taccuino altri due nomi in Serie A
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter si gode Ange-Yoan Bonny. Il francese, arrivato dal Parma in estate, è stato l'investimento scelto dal club nerazzurro per dare ai due titolari in attacco un'alternativa credibile e futuribile.

Bonny
Getty Images

Il classe 2003, però, non era l'unico sulla lista di Marotta e Ausilio, che avevano sul taccuino altri due nomi in Serie A. Il retroscena è raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Moretto: “L’Inter a giugno doveva scegliere tra 3 attaccanti. Ha preso Bonny invece di…”- immagine 3
Getty Images

"Ad inizio mercato, a maggio, Castro era uno degli obiettivi nella lista dell'Inter: i nerazzurri avevano in lista lui, Lucca e Bonny, nome su cui poi hanno fatto all-in andandolo a prendere dal Parma".

