Sabato prossimo l'incrocio sarà speciale, perché troverà di fronte quell'Inter che in estate lo ha fortemente voluto

Marco Astori Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 09:21)

Manu Koné è sempre di più il punto fermo della Roma, anche sotto la gestione di Gasperini. E sabato prossimo l'incrocio sarà speciale, perché troverà di fronte quell'Inter che in estate lo ha fortemente voluto. Si legge sul Messaggero: "Nel mirino c'è l'Inter, la squadra che più di tutte la scorsa estate ha provato a strapparlo alla Roma. A Ferragosto era diventato l'obiettivo numero uno di Chivu che ora se lo ritroverà di fronte.

Non era reputato incedibile (così come tutti in rosa) e i nerazzurri erano pronti a mettere sul piatto poco meno di 45 milioni di euro, cifra considerata troppo bassa dai Friedkin. I presidenti, inoltre, avevano anche registrato un notevole malcontento da parte della tifoseria. Quel no ha cambiato volto agli ultimi giorni di mercato, la cessione avrebbe portato nella Capitale il tanto desiderato esterno d'attacco e un altro centrocampista.

Koné è il protagonista assoluto della Roma prima in classifica e i numeri sono da top player. Col passare delle settimane il valore è cresciuto e i 45 milioni di euro che l'Inter aveva intenzione di spendere ormai non basterebbero più. E col Mondiale in arrivo può lievitare ancora. In estate i top club europei inizieranno senza dubbio a bussare alle porte di Trigoria, e Manu arrivato per 18 milioni di euro rappresenterebbe una ricca plusvalenza".