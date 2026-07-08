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Inter, un club di Premier piomba su Luis Henrique: ci aveva provato già a gennaio

Inter, un club di Premier piomba su Luis Henrique: ci aveva provato già a gennaio - immagine 1
Il club inglese è nuovamente sulle tracce del laterale brasiliano classe 2001: lo aveva già cercato nel mercato invernale
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Luis Henrique potrebbe salutare l’Inter. Dopo una sola stagione dal suo arrivo dal Marsiglia, l’esterno brasiliano potrebbe dire addio ai nerazzurri e accettare una nuova sfida.

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Oltre alle sirene turche, nelle ultime ore si è rifatto sotto il Bournemouth, club di Premier League, pronto a scommettere sul classe 2001 e portarlo in Inghilterra.

A riferirlo è Sportitalia, che rivela un retroscena: il Bournemouth aveva già cercato Luis Henrique a gennaio scorso, nella finestra invernale di calciomercato, senza arrivare all’affondo decisivo.

Inter, un club di Premier piomba su Luis Henrique: ci aveva provato già a gennaio- immagine 2
Getty Images

La società inglese sta ripensando nuovamente a lui e potrebbe sferrare l’affondo decisivo.

Nella sua prima stagione in nerazzurro, Luis Henrique ha totalizzato 43 presenze, condite da 1 gol e 3 assist, tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

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