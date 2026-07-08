Il club inglese è nuovamente sulle tracce del laterale brasiliano classe 2001: lo aveva già cercato nel mercato invernale

Luis Henrique potrebbe salutare l’Inter. Dopo una sola stagione dal suo arrivo dal Marsiglia, l’esterno brasiliano potrebbe dire addio ai nerazzurri e accettare una nuova sfida.

Oltre alle sirene turche, nelle ultime ore si è rifatto sotto il Bournemouth, club di Premier League, pronto a scommettere sul classe 2001 e portarlo in Inghilterra.

A riferirlo è Sportitalia, che rivela un retroscena: il Bournemouth aveva già cercato Luis Henrique a gennaio scorso, nella finestra invernale di calciomercato, senza arrivare all’affondo decisivo.

La società inglese sta ripensando nuovamente a lui e potrebbe sferrare l’affondo decisivo.

Nella sua prima stagione in nerazzurro, Luis Henrique ha totalizzato 43 presenze, condite da 1 gol e 3 assist, tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.