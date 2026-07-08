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Il dettaglio che avvicina Chalobah all’Inter. “E il Chelsea ha intenzione di…”

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La priorità dell'Inter sul mercato è sulla fascia destra con Khalaili ma i nerazzurri sono concentrati anche su Chalobah
Matteo Pifferi Redattore 

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La priorità dell'Inter sul mercato è sulla fascia destra con Khalaili che è l'obiettivo numero 1, anche se persiste una certa distanza tra la domanda dell'Union SG e l'offerta dei nerazzurri. Anche per questo nelle ultime ore è emerso il nome di Guela Doue dello Strasburgo.

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"L'Inter ad oggi è totalmente concentrata sull'affare Khalaili e tornerà ad occuparsi del reparto arretrato solo nel momento in cui la fascia destra rimasta "azzoppata" sarà sistemata. Una trattativa, quella per Chalobah, non tramontata, quindi, ma solo messa in standby. E che potrebbe riprendere quota nei prossimi giorni, considerando che la dirigenza nerazzurra sta costantemente lavorando con l'entourage dell'inglese per trovare prima una quadra con il giocatore e poi spedire una prima offerta anche al Chelsea", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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La Rosea, poi, commenta così: "C'è un altro dettaglio, poi, che potrebbe spingere Chalobah a Milano prossimamente. Ovvero l'intenzione del Chelsea di affidare la retroguardia a Maxence Lacroix del Crystal Palace, con cui però resiste una certa distanza. Lavori in corso, incastri a cui trovare la giusta collocazione, tessere del puzzle da sistemare. Intanto, di certo, c'è che Inter e Como non si rilanceranno contro a vicenda. Un buon punto di partenza".

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