Il dettaglio che avvicina Chalobah all’Inter. “E il Chelsea ha intenzione di…”

La priorità dell'Inter sul mercato è sulla fascia destra con Khalaili ma i nerazzurri sono concentrati anche su Chalobah

La priorità dell'Inter sul mercato è sulla fascia destra con Khalaili che è l'obiettivo numero 1, anche se persiste una certa distanza tra la domanda dell'Union SG e l'offerta dei nerazzurri. Anche per questo nelle ultime ore è emerso il nome di Guela Doue dello Strasburgo.

"L'Inter ad oggi è totalmente concentrata sull'affare Khalaili e tornerà ad occuparsi del reparto arretrato solo nel momento in cui la fascia destra rimasta "azzoppata" sarà sistemata. Una trattativa, quella per Chalobah, non tramontata, quindi, ma solo messa in standby. E che potrebbe riprendere quota nei prossimi giorni, considerando che la dirigenza nerazzurra sta costantemente lavorando con l'entourage dell'inglese per trovare prima una quadra con il giocatore e poi spedire una prima offerta anche al Chelsea", si legge su La Gazzetta dello Sport.