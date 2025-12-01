Ne parla diffusamente Sportske Novosti: "Pochissimi giovani calciatori hanno vissuto un’ascesa simile a quella di Branimir Mlačić (18 anni). Il giovane difensore dell’Hajduk si è presentato al ritiro estivo come quinto centrale nelle gerarchie: davanti a lui c’erano Uremović, Prpić, Skelin e Šarlija. Ma, poiché nel giro di poco tempo i Bianchi hanno venduto la coppia di difensori titolari della scorsa stagione e Skelin si è infortunato dopo la prima partita dell’anno, la scelta si è ridotta a due nomi. Serviva quindi qualcuno che affiancasse l’esperto Šarlija, e quel qualcuno è stato proprio Mlačić, anche perché alternative non ce n’erano. In seguito è arrivato da Priština il promettente Ron Raci, ma nel frattempo Mlačić aveva già affrontato il suo “battesimo del fuoco” nel ritorno contro lo Zire. Siccome aveva impressionato tutti sin da subito, non c’era motivo per ridurne il minutaggio. Ha continuato a inanellare prestazioni eccellenti, cosa che ha stupito anche il suo allenatore Gonzalo Garcia, il quale spesso sottolineava come Branimir fosse ancora un ragazzo e come, da quinto difensore, fosse stato praticamente “gettato tra i leoni”.