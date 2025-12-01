Ne parla diffusamente Sportske Novosti: "Pochissimi giovani calciatori hanno vissuto un’ascesa simile a quella di Branimir Mlačić (18 anni). Il giovane difensore dell’Hajduk si è presentato al ritiro estivo come quinto centrale nelle gerarchie: davanti a lui c’erano Uremović, Prpić, Skelin e Šarlija. Ma, poiché nel giro di poco tempo i Bianchi hanno venduto la coppia di difensori titolari della scorsa stagione e Skelin si è infortunato dopo la prima partita dell’anno, la scelta si è ridotta a due nomi. Serviva quindi qualcuno che affiancasse l’esperto Šarlija, e quel qualcuno è stato proprio Mlačić, anche perché alternative non ce n’erano. In seguito è arrivato da Priština il promettente Ron Raci, ma nel frattempo Mlačić aveva già affrontato il suo “battesimo del fuoco” nel ritorno contro lo Zire. Siccome aveva impressionato tutti sin da subito, non c’era motivo per ridurne il minutaggio. Ha continuato a inanellare prestazioni eccellenti, cosa che ha stupito anche il suo allenatore Gonzalo Garcia, il quale spesso sottolineava come Branimir fosse ancora un ragazzo e come, da quinto difensore, fosse stato praticamente “gettato tra i leoni”.
Chi è Branimir Mlacic
Ed è del tutto comprensibile che a Poljud abbiano agito così, perché oggi parliamo di un titolare fisso dell’Under 21 croata che domina su avversari anche di tre anni più grandi. Ivica Olić ha capito in fretta quale fosse il potenziale di Mlačić, tanto da farne uno dei punti fermi della nazionale giovanile. Che Mlačić stia vivendo una sorta di “luna di miele” si vede anche dal recente rinnovo firmato con l’Hajduk, che lo lega al club almeno fino al 2029. A meno che qualcuno non si presenti prima con un’offerta stratosferica. Nel frattempo, i tifosi dell’Hajduk si godono le prestazioni del loro nuovo gioiello. E come si gode Poljud, così godono gli scout di mezza Europa che seguono l’ascesa fulminea di questo possente centrale. È praticamente sicuro – salute permettendo – che Mlačić porterà un enorme incasso nelle casse del club, forse anche prima di quanto chiunque potesse immaginare.
