Il centrocampo dell'Inter cambierà molto la prossima stagione. Nerazzurri in pressing sul brasiliano del Chelsea

Gianni Pampinella Redattore 23 marzo - 12:00

Il centrocampo dell'Inter cambierà molto la prossima stagione. Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan sono i maggiori indiziati a fare le valigie e lasciare Milano, per questo il club nerazzurro sta già valutando diverse alternative in mezzo.

"In settimana Piero Ausilio e Dario Baccin, gli uomini mercato dell’Inter, nel loro blitz londinese hanno ribadito a Guglielmo Vicario e al suo entourage come il portiere del Tottenham sia l’obiettivo principale per sostituire Sommer la prossima estate. I due dirigenti nerazzurri, però, oltre a seguire mercoledì Tottenham-Atletico Madrid, il giorno precedente avevano assistito dal vivo a Chelsea-Psg, dove, al di là della sconfitta dei Blues, hanno nuovamente osservato le qualità di Andrey Santos, centrocampista centrale classe 2004 (compirà 22 anni il 3 maggio), sul taccuino dell’Inter già dalla scorsa estate", sottolinea Tuttosport.

"Il brasiliano – ormai stabilmente nel gruppo verde-oro di Ancelotti – era infatti già stato sondato ad agosto, quando l’Inter, capito di non poter arrivare a Koné della Roma, si era messo alla ricerca di un centrocampista più muscolare per assecondare i desiderata di Chivu. Insomma, a metà campo l’Inter potrebbe cambiare molto, anche perché Chivu non ha abbandonato il progetto di virare sul 3-4-2-1 o, se mai dovesse partire Bastoni, sul 4-2-3-1".

"Stankovic jr, oggi al Bruges, tornerà alla base, con l’Inter che sfrutterà la recompra da 23 milioni. Koné rimane il grande sogno per la linea mediana, però Ausilio e Baccin hanno sfruttato il viaggio in Inghilterra per avere nuovi contatti con gli agenti vicini ad Andrey Santos – Bertolucci e Kia Joorabchian – e ribadire la stima nei confronti del giocatore. L’Inter ha voluto inviare un messaggio: noi siamo sempre interessati. Che questo poi si tramuti in una trattativa è difficile dirlo, soprattutto se il giocatore rimarrà una pedina ritenuta fondamentale per il Chelsea che verrà".

"L’Inter un centrocampista fisico, di gamba, che aumenti i giri in mezzo al campo lo vuole. Stankovic – che andrà comunque verificato in Serie A – è una soluzione, ma non può essere oggi l’unica. Koné e Andrey Santos sono due opzioni, non le uniche. Per esempio è tornato nei radar anche Franck Kessié. L’ex rossonero a fine giugno lascerà in scadenza l’Al-Ahli. Compirà 30 anni a dicembre e vorrebbe tornare in Italia. Il suo entourage lo sta offrendo alle big: la richiesta è un contratto di due-tre anni a 5 milioni. La Juventus è interessata, ma il suo file è giunto anche sulla scrivania di Ausilio, suo vecchio estimatore".

(Tuttosport)