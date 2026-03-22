Spiega Romano: "All'Inter piace tanto: c'era stato un incontro con agenti vicini al suo procuratore, Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, ci sono stati contatti già nel 2025. Non era fattibile perché non era in vendita per il Chelsea, che aveva ricevuto un'offerta da 50 milioni dall'Arabia Saudita e ha detto di no.