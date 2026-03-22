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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano boom: “Andrey Santos all’Inter piace tanto! Contatti già nel 2025, ecco la verità”

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Romano boom: “Andrey Santos all’Inter piace tanto! Contatti già nel 2025, ecco la verità”

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L'indiscrezione lanciata da Sportitalia qualche settimana fa trova conferma anche da Fabrizio Romano, che riporta i nerazzurri interessati
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Andrey Santos è un nome presente sul taccuino dell'Inter. L'indiscrezione lanciata da Sportitalia qualche settimana fa trova conferma anche da Fabrizio Romano, che riporta i nerazzurri interessati al centrocampista del Chelsea.

Romano boom: “Andrey Santos all’Inter piace tanto! Contatti già nel 2025, ecco la verità”- immagine 2

Spiega Romano: "All'Inter piace tanto: c'era stato un incontro con agenti vicini al suo procuratore, Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, ci sono stati contatti già nel 2025. Non era fattibile perché non era in vendita per il Chelsea, che aveva ricevuto un'offerta da 50 milioni dall'Arabia Saudita e ha detto di no.

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Vedremo cosa farà in estate, è ancora presto: di sicuro l'interesse dell'Inter è quello di seguirlo, ma a livello di costi siamo su cifre molto importanti. Per adesso ne parlerei come un giocatore monitorato e apprezzato, ma c'è strada da fare prima di dire che si può portare in Italia".

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