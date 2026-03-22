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fcinter1908 calciomercato mercato inter Toni: “Inter non può prenderne uno da 80 milioni?”. Stramaccioni: “Ausilio ti risponderebbe…”

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Toni: “Inter non può prenderne uno da 80 milioni?”. Stramaccioni: “Ausilio ti risponderebbe…”

Toni: “Inter non può prenderne uno da 80 milioni?”. Stramaccioni: “Ausilio ti risponderebbe…” - immagine 1
Questo lo scambio tra Luca Toni e Andrea Stramaccioni su quali tipi di giocatori dovrà acquistare il club nerazzurro in estate
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Fuoriclasse a DAZN si discute di quella che potrà essere l'Inter del futuro. Questo lo scambio tra Luca Toni e Andrea Stramaccioni su quali tipi di giocatori dovrà acquistare il club nerazzurro in estate.

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Toni: "L'Inter ha già una struttura forte: invece che prendere cinque calciatori a venti, non ne può prendere uno da 80?

Stramaccioni: "Se a questo tavolo ci fosse Piero Ausilio, ti direbbe che li vorrebbe prendere anche lui quei giocatori lì. Ma bisogna fare una media della realtà".

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