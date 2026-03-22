Al tavolo di Fuoriclasse a DAZN si discute di quella che potrà essere l'Inter del futuro. Questo lo scambio tra Luca Toni e Andrea Stramaccioni su quali tipi di giocatori dovrà acquistare il club nerazzurro in estate.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Toni: “Inter non può prenderne uno da 80 milioni?”. Stramaccioni: “Ausilio ti risponderebbe…”
calciomercato
Toni: “Inter non può prenderne uno da 80 milioni?”. Stramaccioni: “Ausilio ti risponderebbe…”
Questo lo scambio tra Luca Toni e Andrea Stramaccioni su quali tipi di giocatori dovrà acquistare il club nerazzurro in estate
Toni: "L'Inter ha già una struttura forte: invece che prendere cinque calciatori a venti, non ne può prendere uno da 80?
Stramaccioni: "Se a questo tavolo ci fosse Piero Ausilio, ti direbbe che li vorrebbe prendere anche lui quei giocatori lì. Ma bisogna fare una media della realtà".
© RIPRODUZIONE RISERVATA