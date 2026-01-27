Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa che riporterebbe il croato a Milano e sulla possibile partenza di Luis Henrique

A Skysport, Gianluca Di Marzio ha parlato tra le altre cose anche del mercato dell'Inter. «Bisognerà aspettare la partita di domani, non solo quella dell'Inter ma anche quella del PSV. Chiaro che il club nerazzurro non abbia voluto approcciare formalmente con il club olandese alla vigilia di una gara così importante per loro. Da giovedì se ci saranno le condizioni, se la squadra non si qualificherà alla fase successiva e se di fatto il giocatore spingerà per tornare all'Inter, con il club nerazzurro forte dell'assist del croato perché il giocatore vorrebbe tornare, lascia il pallino a lui», ha detto il giornalista esperto di mercato a proposito del possibile ritorno a Milano del calciatore croato.