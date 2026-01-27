A Skysport, Gianluca Di Marzio ha parlato tra le altre cose anche del mercato dell'Inter. «Bisognerà aspettare la partita di domani, non solo quella dell'Inter ma anche quella del PSV. Chiaro che il club nerazzurro non abbia voluto approcciare formalmente con il club olandese alla vigilia di una gara così importante per loro. Da giovedì se ci saranno le condizioni, se la squadra non si qualificherà alla fase successiva e se di fatto il giocatore spingerà per tornare all'Inter, con il club nerazzurro forte dell'assist del croato perché il giocatore vorrebbe tornare, lascia il pallino a lui», ha detto il giornalista esperto di mercato a proposito del possibile ritorno a Milano del calciatore croato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter spera nel pressing di Perisic: se PSV apre si tratta. Non si escludono sorprese
calciomercato
Sky – Inter spera nel pressing di Perisic: se PSV apre si tratta. Non si escludono sorprese
Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa che riporterebbe il croato a Milano e sulla possibile partenza di Luis Henrique
«Se arrivasse l'apertura del PSV, la società interista a quel punto si siederebbe a trattare per cercare di trovare un accordo su un indennizzo. La giornata chiave potrebbe essere quindi giovedì. Poi all'arrivo dell'ex nerazzurro è legata la possibile cessione di Luis Henrique. Tanto discusso quanto cercato perché ci sono due club di Premier che hanno chiesto di lui, tra cui il Bournemouth e poi c'è il Besiktas», ha aggiunto ancora.
«Non escludiamo poi altre sorprese con l'Inter vigile nel cercare occasioni o opportunità per esterni di fascia», ha concluso il giornalista a proposito delle operazioni nerazzurre.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA