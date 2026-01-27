Le parole del tecnico nerazzurro a ITV alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 23:32)

«Servirà una squadra che entra per vincere, cerca di essere la migliore versione consapevole del fatto che affrontiamo una squadra forte, che in casa ne perde poche di partite e che questo stadio dà tanta energia». Così Cristian Chivu a Inter Tv ha parlato alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund che si giocherà domani sera in Germania in contemporanea con tutte le altre partite di Champions. Si tratta dell'ultima giornata della phase league che decreterà quali saranno le squadre direttamente qualificate agli ottavi e quelle che dovranno invece fare i play off.

«Noi cerchiamo di entrare in campo per fare la prestazione, per essere dominanti, e portare a casa il risultato», ha aggiunto il mister.

-Come ci si prepara ad affrontare un Borussia pieno di capacità tecniche?

Essere pronti e consapevoli del fatto che la Champions League non regala tanto. Bisogna fare molta attenzione e sbagliare meno possibile perché a questo livello, quando affronti grandi squadre, appena fai un errore vieni punito.

-Serve una gestione della rosa fatta nel migliore dei modi...

Devo gestire una squadra che deve stare al meglio, per le energie rimaste, per come si recupera, per quello che è il quotidiano. Per quella che è una situazione non semplice da gestire ma abbiamo un gruppo di giocatori forti che è pronto da inizio stagione a dare il proprio contributo e lo faranno anche domani.

(Fonte: ITV)