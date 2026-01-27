L'ex portiere nerazzurro ha parlato del possibile ritorno del croato e della possibile cessione del brasiliano e lo ha difeso dai fischi di San Siro

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, a L'Originale ha parlato della squadra nerazzurra che nelle prossime ore sarà impegnata a Dortmund per l'ultima gara della phase league della Champions. E si è soffermato in particolare sul calciomercato: «Prendono Perisic, va via Luis Henrique, Dumfries rientra tra un mese. Pensavo che l'Inter prendesse Perisic per completare l'organico e personalmente il brasiliano non lo darei via anche se a San Siro lo fischiano. Ma non hanno capito che dà equilibrio a tutta la squadra».

«Vero che l'Inter - ha aggiunto l'ex portiere - a sinistra attacca tanto perché ha Bastoni e Dimarco, ma la presenza di Luis Henrique a destra dà equilibrio. Sono tutte quelle piccole sfumature che gli allenatori capiscono, infatti lui continua a giocare da titolare, ma la gente non capisce perché si attacca ad un giocatore. L'ho vista giocare tante volte dal vivo l'Inter e magari non capisco di calcio, ma lui è quel giocatore che ha dato equilibrio a tutti quanti».

-Che partita è quella contro il Borussia?

Difficile. La squadra tedesca ha sempre espresso un grande calcio in casa specie in fase offensiva, avanti hanno tanta qualità. Hanno il muro e un tifo particolare. Non è una partita semplice. Ma tolto l'Arsenal, anche nelle partite che ha perso, contro l'AM all'ultimo minuto e contro il Liverpool con un rigore abbastanza dubbio negli ultimi tre minuti, non ha mai concesso il campo all'avversario anche in Champions League, pur perdendo quelle partite.

