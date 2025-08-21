In regia potrebbe esserci col Torino, nella gara d'esordio in campionato, proprio il giocatore arrivato dalla Dinamo. L'allenatore ha già dimostrato di crederci

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 14:02)

Il 25 agosto, lunedì sera, verrà varata la prima Inter di Chivued è pronta la prima rivoluzione. "A cambiare sarà il cuore di quel centrocampo che fino a una manciata di mesi fa sembrava un blocco monolitico impossibile da scorporare. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è stata la formula magica dell’Inter inzaghiana che si è arrampicata fino allo scudetto della stella e poi, un anno dopo, si è fermata a un passo dal sogno Champions, ma adesso si cambia. Fuori Calha, squalificato, ciak in mano a un nuovo regista. E Petar Sucic si candida", spiega La Gazzetta dello Sport sulle prime scelte dell'allenatore nerazzurro.

Complice la squalifica del turco nella prima giornata si può fare spazio al talento croato in regia. "È una delle due opzioni, la più intrigante, sul tavolo di Chivu. L’altra pista, più conservativa, conduce a Barella, che già in passato si è spostato davanti alla difesa all’occorrenza. Il tecnico nerazzurro non ha ancora scelto ma di sicuro darà una maglia a entrambi. All’assenza di Calhanoglu infatti si aggiunge quella di Frattesi, che al massimo potrebbe accomodarsi in panchina, visto il ritardo di condizione".

"E, sempre a proposito di condizione, Zielinski è stato tra gli ultimi ad aggregarsi alla truppa e ha sulle gambe appena mezz’ora con l’Olympiacos. Con Asllani ai saluti e il famoso colpo da 40 milioni proprio a centrocampo non ancora piazzato, il quadro si completa: la mediana contro i granata sarà un discorso più o meno esclusivo per Barella, Mkhitaryan e Sucic", si legge ancora a proposito della prima formazione che potrebbe mettere in campo il nuovo allenatore nerazzurro.

Chivu ha fato fiducia al croato subito, già al Mondiale per Club. E anche nei test estivi è stato sempre schierato, ma da mezzala. Poi è andato in regia a Bari, nella gara contro l'Olympiacos vinta dai nerazzurri. Era l'ultima amichevole che precede l'inizio del campionato e potrebbero estate le prove generali. Quando Calhanoglu non c'è in quel ruolo Sucic è la prima scelta.

Elasticità tattica — Di lui la rosea scrive ancora: "Nella fetta di partita giocata da play, Sucic si è fatto apprezzare soprattutto in fase difensiva con letture e recuperi più che discreti — e già negli Usa, contro i picchiatori del River Plate, aveva sfoggiato un coraggio niente male nei contrasti — mentre il lavoro in impostazione è sembrato meno fluido. Anche se la personalità non manca, insomma, di strada da fare ce n’è ancora".

Da mezzala ha brillato quando giocava con la Dinamo e Chivu potrebbe dargli più serenità schierandolo in quel ruolo. A quel punto entrerebbe in gioco Barella. Sucic però ha dimostrato di essere abbastanza duttile, di saper giocare anche nei due di centrocampo. Elasticità tattica, "quello che chiede Chivu all'Inter che sta per nascere".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)