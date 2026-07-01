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Cosa pensa l’Inter di Cambiaso, Spalletti stima Frattesi: scambio in vista? La verità è che…

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Si è parlato tanto in queste settimane di un possibile scambio di mercato sull'asse Inter-Juventus: ecco tutta la verità
Alessandro Cosattini Redattore 

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Cosa pensa l’Inter di Cambiaso, Spalletti stima Frattesi: scambio in vista? La verità è che…- immagine 2

Si è parlato tanto in queste settimane di un possibile scambio di mercato sull'asse Inter-Juventus. Giovanni Carnevali nei giorni scorsi ha spento le voci in merito, ma la verità è un'altra.

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Come evidenziato infatti da Fabrizio Romano, "Carnevali ha frenato ma a Spalletti piace Frattesi da tempo, all'Inter Cambiaso è un giocatore gradito perché è sfumato Palestra che era il primo obiettivo, ha spiegato il giornalista sul suo canale YouTube.

Attenzione dunque alla possibile operazione tra Inter e Juve: i nerazzurri gradiscono Cambiaso, i bianconeri Frattesi...

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