Si è parlato tanto in queste settimane di un possibile scambio di mercato sull'asse Inter-Juventus . Giovanni Carnevali nei giorni scorsi ha spento le voci in merito, ma la verità è un'altra.

Come evidenziato infatti da Fabrizio Romano, "Carnevali ha frenato ma a Spalletti piace Frattesi da tempo, all'Inter Cambiaso è un giocatore gradito perché è sfumato Palestra che era il primo obiettivo”, ha spiegato il giornalista sul suo canale YouTube.