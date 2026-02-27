"In mezzo al campo c’è un calciatore che ha giocato proprio lì l’altro giorno… Stankovic. La direzione sportiva dell’Atletico è innamorata delle sue qualità. È giovane, ha 20 anni, e l’Inter ha un’opzione di riacquisto su di lui".

Per questo motivo il trasferimento non sarebbe facile: "La cosa più probabile sarebbe il suo ritorno lì, ma all’Atletico piace moltissimo. Il prezzo si aggirerebbe tra i 35 e i 40 milioni", ha dichiarato Moretto.". Va ricordato che ci sono due momenti in cui l’Inter può riportare Stankovic a casa. Il 1° luglio 2026 — in quel caso il prezzo di riacquisto è di 23 milioni di euro. Oppure il 1° luglio 2027 — allora il prezzo sale a 25 milioni di euro. In ogni caso, tra il 1° e il 15 giugno dell’anno in questione, l’Inter deve comunicare al Club se intende esercitare l’opzione di riacquisto.