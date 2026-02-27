Intervenuto sulle frequenze di Radio Marca, Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato dell'Atletico Madrid. Il giornalista ha riportato un forte interesse da parte dei Colchoneros nei confronti di Aleksandar Stankovic.
calciomercato
Moretto: “Atletico Madrid all’assalto di Stankovic: costa 40 mln”. L’Inter lo ‘recompra’. E poi?
"In mezzo al campo c’è un calciatore che ha giocato proprio lì l’altro giorno… Stankovic. La direzione sportiva dell’Atletico è innamorata delle sue qualità. È giovane, ha 20 anni, e l’Inter ha un’opzione di riacquisto su di lui".
Per questo motivo il trasferimento non sarebbe facile: "La cosa più probabile sarebbe il suo ritorno lì, ma all’Atletico piace moltissimo. Il prezzo si aggirerebbe tra i 35 e i 40 milioni", ha dichiarato Moretto.". Va ricordato che ci sono due momenti in cui l’Inter può riportare Stankovic a casa. Il 1° luglio 2026 — in quel caso il prezzo di riacquisto è di 23 milioni di euro. Oppure il 1° luglio 2027 — allora il prezzo sale a 25 milioni di euro. In ogni caso, tra il 1° e il 15 giugno dell’anno in questione, l’Inter deve comunicare al Club se intende esercitare l’opzione di riacquisto.
(Marca)
© RIPRODUZIONE RISERVATA