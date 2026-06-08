Il punto sul mercato in entrata dei nerazzurri che cercano quattro inserimenti in rosa per il prossimo anno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 09:16)

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Il mercato non è neanche ufficialmente iniziato, ma l'Inter ha già individuato i suoi obiettivi. I nerazzurri sperano di puntellare quasi tutti i reparti, attraverso operazioni imbastite e da portare avanti con fiducia. Provedel, Solet, Jones, Palestra: sono questi i nomi su cui si sta ragionando in maniera importante. Si legge sul Corriere dello Sport:

"In viale Liberazione, intanto, si augurano di non dover aspettare troppo per mettere a segno i primi colpi. Per tutti gli obiettivi nel mirino, Marotta, Ausilio e Baccin hanno già un’intesa di massima con i rispettivi entourage o, quanto meno, si sono guadagnati una preferenza.

Si tratta già di una buona base si partenza, perché significa tenersi dietro la concorrenza, ma anche aver una leva su cui poggiare in fase di trattativa con i rispettivi club. Al momento non è stato sufficiente per raggiungere un’intesa, anche perché le distanze tra domanda ed offerta, in alcuni casi, sono ancora ampie, vedi in particolare Palestra e Jones. Dentro al club nerazzurro, però, non manca la fiducia di riuscire a trovare la chiave e gli argomenti per riuscire a sbloccare le diverse situazioni".