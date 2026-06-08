E poi c’è sempre la possibilità della classica ciliegina sulla torta. Fino a qualche settimana fa esisteva pure un nome in questo senso, ovvero quello di Nico Paz. Poi, però, si è capito che non solo il Real Madrid se lo riprenderà dal Como, ma soprattutto che Mourinho ha tutte le intenzioni di tenerselo stretto. Il reparto in cui si potrà piazzare il colpo a sorpresa sarà comunque quello offensivo, le caratteristiche di cui si va a caccia sono quelle di saper saltare l’uomo e di essere veloce, ma per identificare un nuovo “sogno” occorrerà attendere", sottolinea il Corriere dello Sport.
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