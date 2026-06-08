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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, pronti 4 innesti per Chivu. Poi un colpo a sorpresa: “L’identikit di mister X”

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Inter, pronti 4 innesti per Chivu. Poi un colpo a sorpresa: “L’identikit di mister X”

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L'Inter avrà un bel da fare sul mercato per sistemare la rosa di Chivu. Come specificato da Ausilio ci saranno alcuni innesti
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter avrà un bel da fare sul mercato per sistemare la rosa di Chivu. Come specificato da Ausilio ci saranno alcuni innesti per colmare le uscite e non solo.

Inter, pronti 4 innesti per Chivu. Poi un colpo a sorpresa: “L’identikit di mister X”- immagine 2
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"Per la campagna di rafforzamento ci sono almeno quattro fronti aperti: Solet, Jones, Palestra e Provedel. Sono tutte priorità, perché occorre colmare alcuni vuoti che si sono già aperti (cessione di Dumfries, separazione da Acerbi e Sommer) e altri che si apriranno (prossima l’uscita di Frattesi). Non è detto, però, che il mercato nerazzurro si esaurirà qui. E altre prossime mosse dipenderanno anche da eventuali nuove partenze: il Bayern, ad esempio, ha messo gli occhi su Bisseck. Poi c’è il nodo De Vrij, a cui è stato proposto un rinnovo a ingaggio dimezzato e per il quale si attende una risposta", si legge sul Corriere dello Sport.

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E poi c’è sempre la possibilità della classica ciliegina sulla torta. Fino a qualche settimana fa esisteva pure un nome in questo senso, ovvero quello di Nico Paz. Poi, però, si è capito che non solo il Real Madrid se lo riprenderà dal Como, ma soprattutto che Mourinho ha tutte le intenzioni di tenerselo stretto. Il reparto in cui si potrà piazzare il colpo a sorpresa sarà comunque quello offensivo, le caratteristiche di cui si va a caccia sono quelle di saper saltare l’uomo e di essere veloce, ma per identificare un nuovo “sogno” occorrerà attendere", sottolinea il Corriere dello Sport.

 

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