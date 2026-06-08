"Per la campagna di rafforzamento ci sono almeno quattro fronti aperti: Solet, Jones, Palestra e Provedel. Sono tutte priorità, perché occorre colmare alcuni vuoti che si sono già aperti (cessione di Dumfries, separazione da Acerbi e Sommer) e altri che si apriranno (prossima l’uscita di Frattesi). Non è detto, però, che il mercato nerazzurro si esaurirà qui. E altre prossime mosse dipenderanno anche da eventuali nuove partenze: il Bayern, ad esempio, ha messo gli occhi su Bisseck. Poi c’è il nodo De Vrij, a cui è stato proposto un rinnovo a ingaggio dimezzato e per il quale si attende una risposta", si legge sul Corriere dello Sport.