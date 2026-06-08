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Inter convinta di chiudere i primi acquisti: “Già in settimana attese novità su diversi fronti”
L'Inter è da tempo al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Sono parecchie le piste aperte che potrebbero avere un'accelerata nei prossimi giorni, anche perché Chivu vorrebbe partire con la rosa più o meno definita.
Come spiega il Corriere dello Sport, "In viale Liberazione si augurano di non dover aspettare troppo per mettere a segno i primi colpi. Per tutti gli obiettivi nel mirino, Marotta, Ausilio e Baccin hanno già un’intesa di massima con i rispettivi entourage o, quanto meno, si sono guadagnati una preferenza. Si tratta già di una buona base di partenza, perché significa tenersi dietro la concorrenza, ma anche aver una leva su cui poggiare in fase di trattativa con i rispettivi club. Al momento non è stato sufficiente per raggiungere un’intesa, anche perché le distanze tra domanda ed offerta, in alcuni casi, sono ancora ampie, vedi in particolare Palestra e Jones. Dentro al club nerazzurro, però, non manca la fiducia di riuscire a trovare la chiave e gli argomenti per riuscire a sbloccare le diverse situazioni".
"Già questa settimana, peraltro, potrebbe regalare novità su qualche fronte. Il tempo per lavorare non manca, considerato che l’adunata per l’inizio della preparazione alla nuova stagione scatterà non prima di metà luglio. Ma sarebbe comunque un bel segnale regalare a Chivu tutti i principali rinforzi prima della ripresa degli allenamenti. Peraltro, gli obiettivi principali sono già tutti in vacanza, non essendo stati convocati per il Mondiale: significa che, nel caso, sarebbero tutti subito a disposizione, permettendo così un rapido ambientamento e integrazione nell’Inter che verrà", aggiunge il quotidiano.
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