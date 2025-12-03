"L’identikit corrisponde totalmente al profilo che ormai da tempo cercano i dirigenti di viale della Liberazione: alto, forte nei duelli, bravo anche a far partire l’azione e soprattutto dotato di grande velocità. Insomma, un difensore completo, in grado di assecondare anche spartiti diversi. La concorrenza non manca (secondo i media croati ci sarebbe anche il Liverpool), complice anche l’exploit della prima parte di stagione. Questo potrebbe spingere Ausilio ad accelerare per anticipare l’operazione già nelle prossime settimane, all’apertura della sessione invernale.

L’Inter sta ragionando infatti sulla possibilità di acquistarlo subito e lasciarlo poi in prestito in Croazia. I dialoghi anche attraverso intermediari proseguiranno al fine di trovare una quadra sulla formula e sulle cifre, tenendo anche conto del fatto che il giocatore ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029. Mlacic sarebbe un rinforzo prezioso in prospettiva, primo tassello di un rinnovamento importante che si prevede nel reparto arretrato entro la prossima estate".