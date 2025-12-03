I tanti infortuni a centrocampo costringeranno il Napoli ad intervenire nel mese di gennaio. Il club azzurro sta infatti sondando diversi nomi per rinforzare il reparto, tra cui uno in casa Inter. Lo spiega oggi Il Mattino: "Manna era ancora a Milano ieri (rientra in queste ore in città), è chiaro che in cima alla lista dei desideri ci sia ancora Mainoo.
calciomercato
Mercato, Mattino conferma: “Suggestione Frattesi per il Napoli! Al momento risulta che…”
L'inglesino ha giocato solo un minuto nell'ultima sfida del suo United domenica, un minutaggio che apre la porta a tutto. L'accordo sul prestito potrebbe far felici entrambi i club, un po' meno il calciatore che ha già fatto sapere di non voler essere un pacco postale. Si lavorerà, i contatti con l'entourage del calciatore classe 2005 - il Napoli non dovrebbe nemmeno ritoccare le liste in caso di arrivo in azzurro vista l'età - sono già stati riattivati nelle scorse settimane.
Non c'è apertura totale, ma nemmeno una chiusura. Le altre piste pure ci sono - come quella di Magassa sempre in Premier, di Frendrup, anche la suggestione Frattesi -, ma per il momento di concreto c'è poco, il Napoli le valuterà solo nel caso in cui l'opzione principale non dovesse essere fattibile".
