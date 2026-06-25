Il club nerazzurro aveva fatto all in sull'esterno del Cagliari e ora non sarà affatto semplice trovare un profilo simile

Andrea Della Sala Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 08:32)

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Sfumato definitivamente Palestra, l'Inter ora deve cercare il sostituto di Dumfries, passato al Real Madrid. Il club nerazzurro aveva fatto all in sull'esterno del Cagliari e ora non sarà affatto semplice trovare un profilo simile.

"Per l’Inter ora dunque è tempo di tornare sul mercato anche per quella porzione di campo che considerava sistemata e l’identikit dell’esterno destro perfetto è sempre lo stesso: gioventù, grande gamba, capacità propositiva ma anche di ripiegamento, piedi buoni per arrivare sul fondo e trovare gli attaccanti o chi si inserisce in mezzo. E magari anche una buona capacità di dribbling, pregio sempre riconosciuto a Palestra in grado di sfoggiarlo però anche sul terreno del calciomercato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Uno alla Wesley della Roma, tanto per fare il nome di un profilo ideale ma che tuttavia non ha mai scavalcato il recinto delle idee, anche perché Gian Piero Gasperini lo considera praticamente un inamovibile della sua rosa che l’anno prossimo tornerà in Champions League. Un altro nome, sempre in verdeoro, è quello di Guga, classe 1998 di Rio ma col passaporto portoghese che gioca dal 2023 nel Fluminense e che è stato proposto ai nerazzurri. Pensieri e riflessioni che proseguiranno ma se nei piani dell’Inter c’era la possibilità di annunciare Palestra in questa settimana, adesso invece i prossimi giorni non dovrebbero portare a grandi brividi in entrata", aggiunge Gazzetta.