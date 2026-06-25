"Non è che va a giocare alle Fiji. Va al Chelsea, che vuole rilanciarsi, e ha preso un giocatore potenzialmente molto forte. E' il calcio di adesso, non dobbiamo meravigliarci di nulla. Pensavo andasse all'Inter, poi il lavoro degli agenti fa la differenza. Alla fine lui ha detto di si, vai in Premier, guadagni il doppio di quello che ti ha offerto l'Inter: è il mercato attuale".