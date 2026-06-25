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Impallomeni: “Palestra? Non va a giocare alle Fiji. Pensavo andasse all’Inter. Non dobbiamo…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore ha commentato la scelta di Marco Palestra di scegliere il Chelsea
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Impallomeni: “Palestra? Non va a giocare alle Fiji. Pensavo andasse all’Inter. Non dobbiamo…”- immagine 2
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la scelta di Marco Palestra di scegliere il Chelsea e volare in Premier.

Impallomeni: “Palestra? Non va a giocare alle Fiji. Pensavo andasse all’Inter. Non dobbiamo…”- immagine 3

"Non è che va a giocare alle Fiji. Va al Chelsea, che vuole rilanciarsi, e ha preso un giocatore potenzialmente molto forte. E' il calcio di adesso, non dobbiamo meravigliarci di nulla. Pensavo andasse all'Inter, poi il lavoro degli agenti fa la differenza. Alla fine lui ha detto di si, vai in Premier, guadagni il doppio di quello che ti ha offerto l'Inter: è il mercato attuale".

(TMW Radio)

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