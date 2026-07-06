Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro”

Non solo Anan Khalaili. L’Inter lavora anche sul fronte difesa per regalare due colpi nel reparto arretrato, orfano di Acerbi e De Vrij, a Cristian Chivu.

In occasione dell’evento di apertura del calciomercato a Rimini dello scorso 29 giugno, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva confermato la volontà della società di arrivare a due nuove pedine in difesa.

“Ausilio aveva promesso al suo allenatore di chiudere anche per l'arrivo di un difensore entro l'inizio della fase di preparazione e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro” rivela Il Corriere dello Sport.