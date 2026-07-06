FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro”

calciomercato

Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro”

Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro” - immagine 1
I nerazzurri continuano a seguire Chalobah: duello di mercato col Como per il difensore inglese del Chelsea
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Non solo Anan Khalaili. L’Inter lavora anche sul fronte difesa per regalare due colpi nel reparto arretrato, orfano di Acerbi e De Vrij, a Cristian Chivu.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

In occasione dell’evento di apertura del calciomercato a Rimini dello scorso 29 giugno, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva confermato la volontà della società di arrivare a due nuove pedine in difesa.

Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro”- immagine 2
FCINTER1908.IT

Ausilio aveva promesso al suo allenatore di chiudere anche per l'arrivo di un difensore entro l'inizio della fase di preparazione e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro” rivela Il Corriere dello Sport.

In lizza c’è sempre Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea:

“Chalobah è sicuramente uno dei profili tenuti in considerazione, ma va sottolineato che non è l'unico (presto potrebbero emergere anche altri nomi): la possibilità di portarlo a Milano, dopo averlo corteggiato già in diverse sessioni di mercato, dipenderà anche da quanto agguerrita si rivelerà la concorrenza del Como”.

Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro”- immagine 3
Getty Images

Il club lariano fa sul serio, con un duello di mercato che si sta accendendo e novità attese a stretto giro:

“Ludi ha ammesso che il calciatore piace ai lariani, ma al momento tiene un profilo basso del quale a Milano si fidano soltanto fino a un certo punto. A stretto giro potrebbe essere necessario uscire allo scoperto per entrambi i club, già consapevoli delle alte pretese del Chelsea che valuta il difensore inglese non meno di 35 milioni di euro. Importante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento fa sapere di apprezzare particolarmente l'ipotesi di trasferirsi all'Inter”.

Leggi anche
Inter, fumata bianca vicina per Khalaili: le cifre dell’affare con l’Union...
Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA