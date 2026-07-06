Non solo Anan Khalaili. L’Inter lavora anche sul fronte difesa per regalare due colpi nel reparto arretrato, orfano di Acerbi e De Vrij, a Cristian Chivu.
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Inter, c’è una promessa fatta da Ausilio a Chivu: “Non vuole tirarsi indietro”
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In occasione dell’evento di apertura del calciomercato a Rimini dello scorso 29 giugno, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva confermato la volontà della società di arrivare a due nuove pedine in difesa.
“Ausilio aveva promesso al suo allenatore di chiudere anche per l'arrivo di un difensore entro l'inizio della fase di preparazione e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro” rivela Il Corriere dello Sport.
In lizza c’è sempre Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea:
“Chalobah è sicuramente uno dei profili tenuti in considerazione, ma va sottolineato che non è l'unico (presto potrebbero emergere anche altri nomi): la possibilità di portarlo a Milano, dopo averlo corteggiato già in diverse sessioni di mercato, dipenderà anche da quanto agguerrita si rivelerà la concorrenza del Como”.
Il club lariano fa sul serio, con un duello di mercato che si sta accendendo e novità attese a stretto giro:
“Ludi ha ammesso che il calciatore piace ai lariani, ma al momento tiene un profilo basso del quale a Milano si fidano soltanto fino a un certo punto. A stretto giro potrebbe essere necessario uscire allo scoperto per entrambi i club, già consapevoli delle alte pretese del Chelsea che valuta il difensore inglese non meno di 35 milioni di euro. Importante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento fa sapere di apprezzare particolarmente l'ipotesi di trasferirsi all'Inter”.
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