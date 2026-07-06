Ceduto Dumfries al Real Madrid, la squadra di Chivu ha una lacuna sulla fascia e ha individuato Khalaili come il rinforzo giusto

Andrea Della Sala Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 08:32)

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L'Inter vuole chiudere il prima possibile l'esterno destro. Ceduto Dumfries al Real Madrid, la squadra di Chivu ha una lacuna sulla fascia e ha individuato Khalaili come il rinforzo giusto per quel ruolo.

"Anan Khalaili ieri non ha giocato nell’amichevole contro la Steaua Bucarest e l’Union Saint-Gilloise ha fatto sapere che è stata tutta colpa di un lieve infortunio riportato in queste prime sgambate estive. In realtà si è trattato di una scelta — e una necessità — dettata dal fatto di voler preservare a tutti i costi un uomo mercato che da un momento all’altro può chiudere le valigie e prendere il primo aereo utile in direzione Milano. In sostanza, una mossa precauzionale del club belga. E comprensibile. Martedì scorso l’esterno destro aveva giocato un tempo del primo test dell’estate del suo Saint-Gilloise, ieri ha soltanto osservato i compagni dagli spalti. La prossima amichevole della squadra di David Hubert è prevista per sabato prossimo, l’11, a porte chiuse contro l’Aarhus. Per quella data Khalaili si augura di essere già un nuovo giocatore dell’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La trattativa con il Saint-Gilloise è iniziata alla fine della scorsa settimana, dopo che (giovedì) l’Inter ha trovato tutti gli accordi con il giocatore che firmerà un contratto quinquennale. Ora qualsiasi giorno può essere quello buono per la fumata bianca. I due club dovrebbero stringersi la mano intorno ai 25 milioni, bonus compresi, cifra che può mettere tutti d’accordo, dai belgi che si fregano le mani per una interessante plusvalenza (anche se dovranno riconoscere una percentuale al Maccabi Haifa, precedente club di Khalaili), l’Inter che rientra nel piano di spese senza bruciare tutto il budget, e certamente il calciatore che è conscio dell’opportunità che ha davanti a sé e che sta spingendo proprio con l’Union per chiudere presto".

"Dal Belgio erano arrivate voci di una certa voracità crescente del Saint-Gilloise. La società, appurato l’interesse prima del Napoli e poi dell’Inter per l’esterno, avrebbe provato ad alzare la posta con l’intenzione di scatenare un’asta per raggiungere quota 30 milioni. In realtà poi il club azzurro si è defilato e la mancanza di concorrenza non ha alimentato questo fuoco che, soltanto al pensare quella cifra, faceva brillare gli occhi dei dirigenti del piccolo club belga per una cessione che sarebbe diventata davvero da record", aggiunge Gazzetta.