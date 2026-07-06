FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca…

calciomercato

Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca…

Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca… - immagine 1
Il club nerazzurro accelera e ha già l'accordo con il giocatore: ogni giorno da oggi in avanti può essere quello giusto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter stringe sul mercato. Ad una settimana dal ritrovo ad Appiano Gentile, i nerazzurri accelerano per Anan Khalaili, laterale israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise.

È il nome che mette d'accordo tutti” spiega il Correre dello Sport.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

“Dalla proprietà, per l'impatto a bilancio decisamente meno oneroso rispetto a quello che avrebbe comportato l'arrivo dell'italiano finito invece al Chelsea, all'area tecnica, Chivu incluso, per le caratteristiche di cui dispone e per come interpreta il ruolo d'esterno”.

L’Inter ha già raggiunto un accordo con l’entourage di Khalaili per quanto riguarda il contratto: quinquennale a circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca…- immagine 2
Getty Images

Ora, però, serve il via libera definitivo dell’Union Saint-Gilloise: non bastano 25 milioni complessivi, serve uno sforzo ulteriore che l'Inter ha già messo in preventivo ed è pronta a fare.

“Probabile che si riuscirà a chiudere inserendo 2-3 milioni di bonus, sulle cui condizioni si dovrà discutere, per mettere le mani sul cartellino del ragazzo”.

Il quotidiano aggiunge:

“I contatti sono costanti, ogni giorno da oggi in avanti può essere quello giusto per vedere la fumata bianca dal comignolo del quartier generale nerazzurro”.

Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca…- immagine 3

L’Inter, infatti, vuole chiudere al più presto l’affare:

“L'obiettivo è regalare a Chivu l'esterno entro l'inizio del raduno, previsto nei primi giorni della prossima settimana”.

Leggi anche
Romano: “Inter, affare Khalaili in chiusura! L’esterno ha chiesto all’Union...
Romano: “Mercato, l’Inter vuole accelerare: settimana importante! Khalaili e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA