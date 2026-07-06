L’Inter stringe sul mercato. Ad una settimana dal ritrovo ad Appiano Gentile, i nerazzurri accelerano per Anan Khalaili, laterale israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise.
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Inter-Khalaili, trattativa caldissima: contatti costanti, per la fumata bianca…
“È il nome che mette d'accordo tutti” spiega il Correre dello Sport.
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“Dalla proprietà, per l'impatto a bilancio decisamente meno oneroso rispetto a quello che avrebbe comportato l'arrivo dell'italiano finito invece al Chelsea, all'area tecnica, Chivu incluso, per le caratteristiche di cui dispone e per come interpreta il ruolo d'esterno”.
L’Inter ha già raggiunto un accordo con l’entourage di Khalaili per quanto riguarda il contratto: quinquennale a circa 1,8 milioni di euro a stagione.
Ora, però, serve il via libera definitivo dell’Union Saint-Gilloise: non bastano 25 milioni complessivi, serve uno sforzo ulteriore che l'Inter ha già messo in preventivo ed è pronta a fare.
“Probabile che si riuscirà a chiudere inserendo 2-3 milioni di bonus, sulle cui condizioni si dovrà discutere, per mettere le mani sul cartellino del ragazzo”.
Il quotidiano aggiunge:
“I contatti sono costanti, ogni giorno da oggi in avanti può essere quello giusto per vedere la fumata bianca dal comignolo del quartier generale nerazzurro”.
L’Inter, infatti, vuole chiudere al più presto l’affare:
“L'obiettivo è regalare a Chivu l'esterno entro l'inizio del raduno, previsto nei primi giorni della prossima settimana”.
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