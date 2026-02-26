Il futuro di Nicolò Barella è improvvisamente tornato al centro del dibattito. La frase rilanciata dalla Gazzetta dello Sport non lascia spazio a interpretazioni leggere: il centrocampista nerazzurro sarebbe in bilico e, davanti alla giusta offerta, potrebbe essere sacrificato. Uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile, ma che oggi prende corpo alla luce di un periodo non semplice attraversato dal numero 23.
calciomercato
Mercato, Gazzetta choc: “Inter pronta a cedere Barella nel caso in cui…”
Barella resta uno dei simboli dell’Inter degli ultimi anni, uomo chiave nello scacchiere tattico e leader emotivo dello spogliatoio. Tuttavia, le ultime prestazioni non hanno rispettato gli standard a cui aveva abituato tifosi e addetti ai lavori. Meno brillante negli inserimenti, meno incisivo nella gestione del ritmo, talvolta nervoso: segnali che non sono passati inosservati.
La linea è chiara: nessuna svendita, ma davanti a una proposta irrinunciabile la dirigenza si siederebbe al tavolo. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Barella ha sempre manifestato attaccamento alla maglia e voglia di vincere ancora in nerazzurro. Ma il mercato, si sa, può cambiare scenari e prospettive nel giro di poche settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA