Mercato, Gazzetta choc: “Inter pronta a cedere Barella nel caso in cui…”

Il futuro di Barella è improvvisamente tornato al centro del dibattito. La frase rilanciata dalla Gazzetta dello Sport apre scenari choc

Redazione1908 26 febbraio - 09:05

Il futuro di Nicolò Barella è improvvisamente tornato al centro del dibattito. La frase rilanciata dalla Gazzetta dello Sport non lascia spazio a interpretazioni leggere: il centrocampista nerazzurro sarebbe in bilico e, davanti alla giusta offerta, potrebbe essere sacrificato. Uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile, ma che oggi prende corpo alla luce di un periodo non semplice attraversato dal numero 23.

Barella resta uno dei simboli dell’Inter degli ultimi anni, uomo chiave nello scacchiere tattico e leader emotivo dello spogliatoio. Tuttavia, le ultime prestazioni non hanno rispettato gli standard a cui aveva abituato tifosi e addetti ai lavori. Meno brillante negli inserimenti, meno incisivo nella gestione del ritmo, talvolta nervoso: segnali che non sono passati inosservati.

La linea è chiara: nessuna svendita, ma davanti a una proposta irrinunciabile la dirigenza si siederebbe al tavolo. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Barella ha sempre manifestato attaccamento alla maglia e voglia di vincere ancora in nerazzurro. Ma il mercato, si sa, può cambiare scenari e prospettive nel giro di poche settimane.