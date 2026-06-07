Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno riportato aggiornamenti dell'ultim'ora su Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 23:55)

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Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione su Davide Frattesi, che in estate lascerà l'Inter: "Abbiamo parlato di Roma per Frattesi ma ad oggi non è una pista facilmente percorribile soprattutto perché la Roma ora è più concentrata sulle uscite più che sulle entrate. La Roma è un po' bloccata da questo punto di vista.

Posso dire che Frattesi ha mercato sicuramente all'estero, soprattutto in Premier League ma continua ad avere mercato anche in Italia. L'estate scorsa era già interessato ma il Napoli resta attento alla situazione Frattesi, è un calciatore che piace per caratteristiche. Non ci sarà solo il Napoli, mi aspetto che il mercato di Frattesi si possa incendiare e impennare nelle prossime settimane, è un profilo che al Napoli piace"

Fabrizio Romano, invece, aggiunge un chiarimento su Calhanoglu dopo la sconfitta di Safi alle elezioni per la presidenza del Fenerbahce: "Hakan Safi aveva fatto nomi di rinforzi importanti come Calhanoglu, Greenwood.

Ecco tutto questo non accadrà perché Safi ha perso le elezioni, cambia completamente lo scenario anche su Calhanoglu: Safi aveva annunciato un accordo con il giocatore ma stamattina Ausilio aveva anticipato un finale completamente diverso e che Calhanoglu non sarebbe andato via. A Madrid invece ha vinto Florentino Perez e nelle prossime ore sarà ufficializzato Dumfries così come Mourinho e Konate"