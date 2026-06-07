"La nuova proprietà dell’Inter ha fatto la mossa migliore sin dal primo istante: confermare in blocco l’area tecnica e proseguire il lavoro impostato in passato. Chiaramente con delle rivisitazioni e degli input differenti sposati in pieno dai manager. E infatti l’Inter sta andando in quella direzione, con le idee chiare. Prolungato il contratto di Christian Chivu ora la priorità è rivoluzione (più o meno) una rosa a fine ciclo e aprirne un altro, dando una bella ringiovanita che è necessaria. Oltre che fondamentale".

"Marco Palestra è l’obiettivo principale di questa sessione estiva, e ci sta. Lo scorso torneo ha detto che è lui il miglior esterno italiano in circolazione. Uno da Premier League, sia chiaro. Ecco perché la valutazione che ne fa l’Atalanta è giustamente alta. Base di partenza 50 milioni. Troppi? No, perché il prezzo lo fa il mercato. Considerato che nel contratto non ci sono clausole o opzioni l’Inter, per non andare troppo lunga, ha una sola possibilità: mettere i soldi sul tavolo. L’investimento può sembrare molto oneroso, lo è. Però vale e ha una sua logica".