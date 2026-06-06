Inter, pronto il rilancio per Jones: le cifre. Koné? Chivu convinto…

Secondo il Corriere dello Sport, lo stesso DS ha già pronto un rilancio per strappare il sì dei Reds:
“Il suo è un nome che mette d’accordo tutti. Ed è per questo motivo che l’Inter è tornata alla carica sull’inglese, dopo aver accarezzato l’idea di portarlo in Italia già a gennaio”.
A fargli spazio è Davide Frattesi, pronto a intraprendere una nuova sfida.
Chivu sembra convinto che le caratteristiche di Jones servano maggiormente al suo centrocampo rispetto a quelle di Koné, che pur apprezza tanto.
“Soltanto ulteriori operazioni in uscita però libererebbero spazio per fare altro” conclude il quotidiano.
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