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Inter, pronto il rilancio per Jones: le cifre. Koné? Chivu convinto…

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Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Non solo Palestra e la difesa, con Solet obiettivo principale. L’Inter continua a lavorare anche per il rinforzo a centrocampo e il nome in pole è quello di Curtis Jones del Liverpool.

Il calciatore è in scadenza con i Reds il 30 giugno 2027, con il club inglese che al momento chiede 30 milioni per lasciarlo partire subito, dieci in più rispetto alla proposta da 20 milioni presentata dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.

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Secondo il Corriere dello Sport, lo stesso DS ha già pronto un rilancio per strappare il sì dei Reds:

“Il suo è un nome che mette d’accordo tutti. Ed è per questo motivo che l’Inter è tornata alla carica sull’inglese, dopo aver accarezzato l’idea di portarlo in Italia già a gennaio”.

A fargli spazio è Davide Frattesi, pronto a intraprendere una nuova sfida.

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Chivu sembra convinto che le caratteristiche di Jones servano maggiormente al suo centrocampo rispetto a quelle di Koné, che pur apprezza tanto.

“Soltanto ulteriori operazioni in uscita però libererebbero spazio per fare altro” conclude il quotidiano.

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