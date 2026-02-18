Uno step necessario quanto inevitabile per spazzare via le sirene di mercato sempre più forti e minacciose provenienti dalla Premier League

Marco Astori Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 10:02)

Impressionante la crescita di Francesco Pio Esposito: il centravanti classe 2005 si sta prendendo l'Inter a suon di prestazioni e anche gol pesanti, ultimo quello contro la Juventus sabato sera. E il club è già al lavoro per blindarlo: "Un talento che rappresenta, oltre al presente, soprattutto il futuro dell’Inter - spiega Tuttosport -. Tanto che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia col prolungamento del contratto fino al 2031. Pronto anche un robusto adeguamento dell’ingaggio, che lieviterà dagli attuali 1,1 milioni annui più bonus ad almeno 3 milioni a stagione.

Uno step necessario quanto inevitabile per spazzare via le sirene di mercato sempre più forti e minacciose provenienti dalla Premier League. Non è infatti passata inosservata la presenza di un’emissario dell’Arsenal sabato sera in tribuna San Siro. Il derby d’Italia contro la Juventus rappresentava l’occasione giusta per visionarlo dinanzi a una delle formazioni più importanti del calcio italiano ed Esposito ha risposto alla grande, superando pieni voti il test.

Motivo per cui l’interesse veramente dalla capitale inglese appare sempre più intenso e crescente. E non potrebbe essere altrimenti per il DS dell’Arsenal Andrea Berta che conosce e segue da parecchi anni Pio. I Gunners in estate rischiano di dover intervenire sul mercato per rimpiazzare il possibile parente Gabriel Jesus, in scadenza nel 2027 è lontano dal rinnovare. I londinesi sono orientati a puntare su un bomber giovani di prospettiva da affiancare a Gyokeres, con Esposito già tra i preferiti".