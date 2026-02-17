Kyriani Sabbe gioca nel Club Brugge, prossima rivale - ai play-off di Champions League - dell'Atletico Madrid. Il giocatore ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Skysport. L'esterno del club belga ha parlato della sfida contro Lookman, che è passato nella squadra di Simeone a gennaio dall'Atalanta: «L'ho già affrontato ed è stata dura, ma a questi livelli si deve giocare contro calciatori molto forti».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Kyriani Sabbe: “L’Inter mi ha cercato? Saputo dai media. Sono riconoscente. Il Brugge…”
calciomercato
Kyriani Sabbe: “L’Inter mi ha cercato? Saputo dai media. Sono riconoscente. Il Brugge…”
L'esterno affronterà l'Atletico Madrid con il club belga in Champions League e ha parlato anche di un interesse del club milanese
-L'Inter ti ha cercato...
Sono molto riconoscente, l'ho letto sui media e sono molto riconoscente se mi hanno cercato. Per me è un onore. Spero di continuare a giocare così perché altre squadre in questo modo mi vorranno.
-Che possibilità vi date di passare il turno?
Ci crediamo perché se giochiamo in questo modo abbiamo ottime possibilità di proseguire il nostro cammino in Coppa e per noi è una motivazione perché siamo una squadra forte, non siamo qui per caso.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA