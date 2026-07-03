L'esterno dell'Atalanta ha già giocato con i nerazzurri milanesi nella stagione 2022/23, con 22 presenze complessive

Fabio Alampi Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 11:16)

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E se la soluzione per la fascia destra fosse un cavallo di ritorno? Sfumato Palestra e con Dumfries destinato al Real Madrid, l'Inter è ancora alla ricerca di un nuovo innesto: il nome in cima alla lista è quello di Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra valuterà anche altre situazioni.

Una di queste potrebbe arrivare ancora una volta da Bergamo: secondo tuttomercatoweb.com, negli scorsi giorni sarebbe stato proposto Raoul Bellanova, già visto nella Milano interista nella stagione 2022/23, quando collezionò 22 presenze complessive senza poi essere riscattato dal Cagliari. Il giocatore, dopo due stagioni altalenanti con la maglia dell'Atalanta, in estate cambierà aria: il suo entourage si sta muovendo e hanno già avuto dei contatti, oltre che con l'Inter, anche con il Napoli.

Per il momento non ci sono stati sviluppi, con i due club che si sono limitati a ragionare su questa opportunità senza approfondire i discorsi. La valutazione di Bellanova si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro: possibile che a Bergamo valutino non solo una cessione a titolo definitivo, ma anche in prestito con diritto/obbligo di riscatto.