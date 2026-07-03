Dopo che è sfumato Marco Palestra l'Inter è al lavoro per la fascia destra e lavora su Khalaili dell'Union SG. Sul giocatore, su DAZN, Fabrizio Romano ha spiegato: "Era il grande obiettivo per la fascia di destra, ma il Napoli deve aspettare le cessioni. Aveva l'okei di massima del giocatore ma non ha trovato ancora l'accordo con il club proprio perché deve fare questi incastri tra entrata e uscita. E allora l'Inter si è inserita con forza. Ha preso contatti con gli agenti e ha parlato con il club. Questa è la prima scelta dell'Inter per la fascia di destra e questo ragazzo, che ha fatto anche bene in CL nella scorsa stagione, è tra i primi obiettivi».