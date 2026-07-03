Dopo che è sfumato Marco Palestra l'Inter è al lavoro per la fascia destra e lavora su Khalaili dell'Union SG. Sul giocatore, su DAZN, Fabrizio Romano ha spiegato: "Era il grande obiettivo per la fascia di destra, ma il Napoli deve aspettare le cessioni. Aveva l'okei di massima del giocatore ma non ha trovato ancora l'accordo con il club proprio perché deve fare questi incastri tra entrata e uscita. E allora l'Inter si è inserita con forza. Ha preso contatti con gli agenti e ha parlato con il club. Questa è la prima scelta dell'Inter per la fascia di destra e questo ragazzo, che ha fatto anche bene in CL nella scorsa stagione, è tra i primi obiettivi».
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, Solet è escluso. Due in difesa e un tassello a centrocampo. Khalaili…”
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Romano: “Inter, Solet è escluso. Due in difesa e un tassello a centrocampo. Khalaili…”
Il giornalista esperto di mercato parla delle ultime in casa nerazzurra con l'esterno destro come priorità dopo che è sfumato Palestra
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«L'Inter - ha aggiunto il giornalista - ha raffreddato completamente il discorso Solet. Credo che si possa escludere oramai per la difesa dell'Inter e si sta valutando Chalobah del Chelsea, un nome sul quale il club nerazzurro è attento da diversi anni. Il giocatore piaceva e si stanno facendo delle valutazioni. C'è anche il Como molto interessato su di lui e poi l'Inter avrà da aggiungere almeno un altro tassello a centrocampo e in difesa oltre a questi due nomi».
(Fonte: DAZN)
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