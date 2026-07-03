Un ruolo importante per il mercato dell'Inter, quest'estate, lo giocheranno le cessioni. Sono tanti, infatti, i nomi che potrebbero garantire ai nerazzurri discrete entrate

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 10:02)

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Un ruolo importante per il mercato dell'Inter, quest'estate, lo giocheranno le cessioni. Sono tanti, infatti, i nomi che potrebbero garantire ai nerazzurri discrete entrate per finanziare almeno un grande colpo. Tuttosport fa il punto della situazione, sottolineando come gli addii di nomi come Frattesi (valutato 30mln), Akinsanmiro (10), Stankovic (40) e Asllani, che poteva essere riscattato per 11,5 milioni, ma che potrebbe comunque partire con uno sconto, potrebbero aiutare per l'assalto, tanto per cominciare, a Curtis Jones del Liverpool. Si legge:

"Al momento c'è distanza fra offerta (25 milioni) e richiesta (40). Il Liverpool, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 non vuole fare sconti. Il giocatore a gennaio aveva detto sì all'Inter, verrebbe a Milano anche oggi e per ora ha messo in seconda fila le opzioni in Premier. Si vedrà. Però, come detto, serve snellire il centrocampo".

"Il primo nome sulla lista, perché considerato l’asset di mercato è potenzialmente tra i più remunerativi, è ovviamente Frattesi. Il romano non rientra più nei piani e - nonostante una stagione negativa - viene valutato ancora 30 milioni. L'Inter aspetta una proposta concreta del Nottingham Forrest; Frattesi vorrebbe restare in Italia e guarda a Juve, Roma e Napoli, sperando che si apra qualche porta".

"L’altro pezzo pregiato è quello di Stankovic: riportato alla base per 23 milioni, il serbo vorrebbe fortemente rimanere, però se arrivasse una proposta da 40 milioni l'Inter non potrebbe non prenderla in considerazione. Asllani non è stato riscattato dal Besiktas per 11.5 milioni, ma non è detto, secondo chi sta vicino al calciatore, che i turchi non tornino sull’albanese, chiedendo uno sconto. L’ex Empoli piace anche al Cagliari (che corteggia anche il 21enne dell’Under 23 Berenbruch, su cui ci sono anche club stranieri e di A)".

"Per Akinsanmiro, dopo il mancato riscatto del Pisa per 7.5 milioni, si aspettano proposte intorno ai 9-10 dalla Germania (c'è interesse di un paio di società). Capitolo Massolin: il francese, acquistato a gennaio per 3.5 milioni dal Modena, verrà testato da Chivu durante il ritiro (come Stankovic) e poi si valuterà il suo destino (probabile un prestito in Serie A)".

(Fonte: Tuttosport)