Nome nuovo per la fascia destra dell’Inter! SI svela: “Proposto questo classe 2000 da intermediari”

Inter
Nome nuovo per il mercato dell'Inter, svelato da Gianluigi Longari di Sportitalia: è stato proposto da intermediari
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Chivu
Nome nuovo per il mercato dell'Inter, svelato da Gianluigi Longari di Sportitalia. In particolare, si tratta di un profilo per la fascia destra nerazzurra.

"Un giocatore del Galatasaray che piace anche in Italia è Singo. Intermediari ne hanno parlato all’Inter e anche alla Juve. Qualche sondaggio dalla Premier per l’ex granata", si legge. Classe 2000, ha vestito la maglia del Torino in Serie A.

