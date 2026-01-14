Nome nuovo per il mercato dell'Inter, svelato da Gianluigi Longari di Sportitalia. In particolare, si tratta di un profilo per la fascia destra nerazzurra.
Nome nuovo per il mercato dell'Inter, svelato da Gianluigi Longari di Sportitalia: è stato proposto da intermediari
"Un giocatore del Galatasaray che piace anche in Italia è Singo. Intermediari ne hanno parlato all’Inter e anche alla Juve. Qualche sondaggio dalla Premier per l’ex granata", si legge. Classe 2000, ha vestito la maglia del Torino in Serie A.
