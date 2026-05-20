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fcinter1908 calciomercato mercato inter Bastoni, cambiano gli scenari sul futuro: “Barça? Situazione in evoluzione, ma c’è una novità”
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Bastoni, cambiano gli scenari sul futuro: “Barça? Situazione in evoluzione, ma c’è una novità”
Tra i temi che dovrà affrontare Chivu con la dirigenza dell'Inter c'è anche il futuro del difensore Alessandro Bastoni
Tra i temi che dovrà affrontare Chivu con la dirigenza dell'Inter c'è anche il futuro del difensore Alessandro Bastoni. Il giocatore della Nazionale è da tempo seguito dal Barcellona, ma nelle ultime settimane questa pista si è raffreddata.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "la situazione di mercato legata a Bastoni è ancora in evoluzione perché la pista Barcellona si è raffreddata e la voglia di cambiare aria — e campionato — del difensore ha lasciato spazio a un sentimento di rinnovata e ancora più salda fusione con il popolo interista. In una parola: vedremo".
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