Emergono le prime sentenze dopo il summit mercato in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico

Emergono le prime sentenze dopo il summit mercato in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico Cristian Chivu. Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano:

“Cristian Chivu ha accettato di firmare un nuovo contratto con l'Inter fino a giugno 2028 più opzione fino al 2029! Accordo in divenire e prossimi passi formali da seguire, lo stipendio di Chivu sarà aumentato dopo aver vinto il Double nella prima stagione in carica”.