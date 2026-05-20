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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni”

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Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni”

Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni” - immagine 1
Emergono le prime sentenze dopo il summit mercato in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico
Andrea Della Sala Redattore 

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Emergono le prime sentenze dopo il summit mercato in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico Cristian Chivu. Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano:

Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni”- immagine 2
Getty Images

“Cristian Chivu ha accettato di firmare un nuovo contratto con l'Inter fino a giugno 2028 più opzione fino al 2029! Accordo in divenire  e prossimi passi formali da seguire, lo stipendio di Chivu sarà aumentato dopo aver vinto il Double nella prima stagione in carica”.

Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni”- immagine 3
Gerry Images

“Nel frattempo, la partenza di Alessandro Bastoni verso il Barcellona è vista come quasi chiusa — poiché il prezzo fatto dall’Inter è considerato troppo alto”.

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