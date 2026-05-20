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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni”
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Romano: “Rinnovo Chivu, ci siamo: i dettagli dell’accordo. Svolta Bastoni”
Emergono le prime sentenze dopo il summit mercato in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico
Emergono le prime sentenze dopo il summit mercato in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico Cristian Chivu. Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano:
“Cristian Chivu ha accettato di firmare un nuovo contratto con l'Inter fino a giugno 2028 più opzione fino al 2029! Accordo in divenire e prossimi passi formali da seguire, lo stipendio di Chivu sarà aumentato dopo aver vinto il Double nella prima stagione in carica”.
“Nel frattempo, la partenza di Alessandro Bastoni verso il Barcellona è vista come quasi chiusa — poiché il prezzo fatto dall’Inter è considerato troppo alto”.
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