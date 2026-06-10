Domani è previsto un vertice tra il club nerazzurro e l'agente del portiere

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 09:02)

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Da tempo l'Inter ha individuato in Ivan Provedel il secondo perfetto da affiancare a Pepo Martinez. Il portiere della Lazio vuole vestire la maglia nerazzurra e domani è previsto un incontro con l'agente. Come riporta il Corriere dello Sport, manca ancora un’intesa definitiva sul contratto che andrebbe a firmare. Quello con la Lazio è in scadenza nel 2027. Mentre al club di viale Liberazione dovrebbe legarsi con un triennale.

"Da capire le cifre visto che, arrivando come secondo di Martinez, non può avere un ingaggio superiore al titolare. Non dovrebbe essere un grosso problema. A differenza delle modalità con cui dovrà liberarsi dalla Lazio. Intendiamoci, la società biancoceleste non intende trattenere a tutti i costi Provedel. Per lasciarlo andare, però, gli ha chiesto di portare un’offerta adeguata. Ed è proprio questo il nodo. L’Inter ha imboccato una direzione, ovvero la conferma di Martinez, per ragioni tecniche ed economiche".

"Quanto è pronta a pagare l’Inter per portare alla Pinetina Provedel? La disponibilità si aggira sui 2-3 milioni, non di più, considerato il contratto in scadenza tra un anno. La Lazio, secondo quanto filtra dalla Capitale, ne vorrebbe 4-5. C’è una distanza da colmare. E domani, nell’incontro con Rava, si discuterà anche della strategia da adottare per sbloccare la situazione. Anche perché Lotito è storicamente un osso duro in fase di trattativa. E per l’Inter è sempre stato complicato accordarsi".

(Corriere dello Sport)