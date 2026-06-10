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Inter-Provedel, domani vertice con l’agente: la cifra sul tavolo. La Lazio vorrebbe…

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Domani è previsto un vertice tra il club nerazzurro e l'agente del portiere
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Da tempo l'Inter ha individuato in Ivan Provedel il secondo perfetto da affiancare a Pepo Martinez. Il portiere della Lazio vuole vestire la maglia nerazzurra e domani è previsto un incontro con l'agente. Come riporta il Corriere dello Sport, manca ancora un’intesa definitiva sul contratto che andrebbe a firmare. Quello con la Lazio è in scadenza nel 2027. Mentre al club di viale Liberazione dovrebbe legarsi con un triennale.

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"Da capire le cifre visto che, arrivando come secondo di Martinez, non può avere un ingaggio superiore al titolare. Non dovrebbe essere un grosso problema. A differenza delle modalità con cui dovrà liberarsi dalla Lazio. Intendiamoci, la società biancoceleste non intende trattenere a tutti i costi Provedel. Per lasciarlo andare, però, gli ha chiesto di portare un’offerta adeguata. Ed è proprio questo il nodo. L’Inter ha imboccato una direzione, ovvero la conferma di Martinez, per ragioni tecniche ed economiche".

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"Quanto è pronta a pagare l’Inter per portare alla Pinetina Provedel? La disponibilità si aggira sui 2-3 milioni, non di più, considerato il contratto in scadenza tra un anno. La Lazio, secondo quanto filtra dalla Capitale, ne vorrebbe 4-5. C’è una distanza da colmare. E domani, nell’incontro con Rava, si discuterà anche della strategia da adottare per sbloccare la situazione. Anche perché Lotito è storicamente un osso duro in fase di trattativa. E per l’Inter è sempre stato complicato accordarsi".

(Corriere dello Sport)

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