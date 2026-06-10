Dell'incontro di ieri tra Inter e Udinese e dell'affare Solet ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Andrea Della Sala Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 08:46)

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Dell'incontro di ieri tra Inter e Udinese e dell'affare Solet ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Atta a me non risulta essere un obiettivo dell'Inter. L'Inter a centrocampo ha scelto da mesi Curtis Jones, poi è chiaro, c'è ancora una forbice importante con Liverpool, l'Inter parte da 20, Liverpool vuole più di 30, con percentuale di rivendita o eventuali bonus, e quindi c'è ancora del lavoro da fare, ma l'Inter ha visto Curtis Jones nel centrocampista ideale. Non dovesse essere lui, chiaramente ci saranno delle alternative, a chi non piace Atta, è uno dei ragazzi più interessanti del nostro campionato anche per caratteristiche, ma oggi che l'Inter stia trattando Atta, a me non risulta. Quindi questa è la situazione allo stato attuale. Con l'Udinese invece per Solet si va avanti. Posso raccontarvi che Solet ha ricevuto anche un sondaggio importante dalla Germania, da un club tedesco, durante gli ultimi giorni, che non è il Bayern, è un'altra squadra in Germania, ma Solet ha messo tutto in stand-by. Solet vorrebbe andare all'Inter.

Perché? L'Inter aveva individuato Solet da tempo, già ai tempi di Salisburgo. Lo voleva con sé Ausilio, lo aveva valutato, cercato, poi vicende extracampo e anche qualche infortunio di troppo avevano rallentato il percorso, oggi l'Inter su Solet c'è, l'incontro con l'Udinese c'è stato, a me risulta che l'Inter parte da 17-18 milioni di euro più dei bonus, l'Udinese parte da 30, trattabili, quindi diciamo che ci si può trovare, magari a metà strada, intorno ai 23, 24, 25 milioni di euro, questo può essere un po' il pacchetto complessivo. Ancora non siamo alla fase di chiusura, ma sicuramente è stato un incontro positivo tra le parti, perché Solet ha confermato l'Udinese di voler dare priorità totale all'Inter e l'Inter lavora con l'Udinese in un clima comunque molto costruttivo, molto positivo. essendoci ottimi rapporti tra Ausilio, Gianluca Nani, Marotta, insomma tutte le persone coinvolte in questa operazione.