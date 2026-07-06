Inter, quanto costa Khalaili? Contratto e trasferimento, l’impatto a bilancio

Contratto e cartellino del calciatore: i costi dell'operazione con l'Union Saint-Gilloise per l'esterno israeliano classe 2004

Sono giorni caldi in casa Inter per quanto riguarda la corsia di destra. Perso Palestra, dopo il voltafaccia del calciatore e il trasferimento al Chelsea, e l’addio a Dumfries, da ieri ufficialmente un giocatore del Real Madrid, i nerazzurri accelerano per Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 in forza ai belgi dell’Union Saint Gilloise.