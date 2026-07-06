Sono giorni caldi in casa Inter per quanto riguarda la corsia di destra. Perso Palestra, dopo il voltafaccia del calciatore e il trasferimento al Chelsea, e l’addio a Dumfries, da ieri ufficialmente un giocatore del Real Madrid, i nerazzurri accelerano per Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 in forza ai belgi dell’Union Saint Gilloise.
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Inter, quanto costa Khalaili? Contratto e trasferimento, l’impatto a bilancio
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Dopo aver sorpassato il Napoli e aver trovato l’accordo con l’entourage del calciatore per un contratto quinquennale, l’Inter è pronto all’affondo deciso per strappare Khalaili alla concorrenza e regalare il 22enne a Cristian Chivu per l’inizio del ritiro estivo.
Ma quanto pesa l’acquisto di Khalaili sulle casse del club nerazzurro? Calcio & Finanza analizza i costi dell’operazione.
“Con l’entourage dell’israeliano è stato definito un accordo fino al 2031 con un ingaggio netto di 1,8 milioni di euro a stagione, che al lordo equivale a 3,33 milioni. A questa cifra si aggiunge l’ammortamento per il cartellino, il cui costo si dovrebbe aggirare intorno ai 25 milioni più bonus.
Se queste cifre saranno confermate il peso di Khalaili sul bilancio 2026/27 dell’Inter sarà pari all’ingaggio lordo più la quota annuale di ammortamento di 5 milioni, per un totale di 8,33 milioni”.
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