Il canale satellitare fa il punto sul mercato nerazzurro e si sofferma sull'esterno israeliano e sul portiere che è atteso a Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 12:47)

Khalailiè il primo obiettivo dell'Inter per la fascia destra, è lui il giocatore individuato per sostituire Dumfries che da ieri è ufficialmente un calciatore del Real Madrid. Del calciatore israeliano hanno parlato a Skysport.

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"Qualche resistenza da parte dell'Union Saint-Gilloise? La richiesta è piuttosto alta per un ragazzo che è stato acquistato dal Maccabi Haifa per sette mln e mezzo. Ora chiedono triplicare la cifra. Chiede oltre i 25 mln il club belga. Il club nerazzurro ha un accordo di massima con il ragazzo e quindi la trattativa per il giocatore continua. I venti mln della clausola rescissoria incassata dalla cessione di Dumfries quindi possono essere virati sul calciatore israeliano", ha spiegato Manuele Baiocchini.

Provedel è atteso domani sera, martedì 7 luglio a Milano e il giorno dopo farà le visite mediche, che saranno piuttosto approfondite - spiega ancora il giornalista del canale satellitare - perché il portiere viene da un problema alla spalla.

(Fonte: SS24)