L'ex giocatore rossonero passa dal Newcastle, dove era arrivato tre anni fa, alla squadra che è guidata dall'allenatore italiano De Zerbi

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 12:31)

È ufficiale, il Tottenham ha acquistato dal Newcastle - dove era arrivato tre anni fa dal Milan - il centrocampista italiano Sandro Tonali che diventa il calciatore italiano più pagato di sempre: 116 mln al club inglese e per lui un ingaggio di 10 mln a stagione per 6 anni. «Sono molto felice di essere qui. Qui già mi sento benissimo. Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n'era solo uno», ha detto il giocatore.

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«Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata dai tifosi», ha aggiunto il calciatore.

Italiano è pure il suo prossimo allenatore, De Zerbi, che lo ha voluto fortemente con lui: «Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. Viste le sue qualità, Sandro ha suscitato molto interesse quest'estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel voler unirsi al Tottenham, e so che i nostri tifosi apprezzeranno ciò che porterà alla squadra», ha detto.

(Fonte: tottenhamhotspur.com)