Ma quanto impatterebbe l’operazione sulla base di queste cifre? Se l’ingaggio fosse pari a 5 milioni di euro netti, la cifra al lordo si tradurrebbe in 9,25 milioni di euro per la stagione 2025/26. Senza il pagamento del cartellino (trattandosi di un parametro zero) non sarebbe prevista la quota ammortamento, fatta eccezione per le commissioni da corrispondere agli agenti, presenti in tutte le operazioni di mercato".