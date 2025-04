La stagione è ancora tutta da giocarsi, ma l'Inter è già al lavoro per dare continuità al suo ciclo e trovare i tasselli giusti per rinforzare la squadra per la prossima stagione. E i fari sono puntati sull'attacco, con il nome di Jonathan David che è tornato caldo per i nerazzurri. Ma oltre a quello del canadese ce n'è un altro, come spiegato da La Gazzetta dello Sport.