Il papà di Anan Khalaili, chiuso nelle ultime ore dall'Inter, ha raccontato il momento in cui ha comunicato al figlio la buona riuscita dell'operazione

Marco Astori Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 00:02)

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Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di FM103, il papà di Anan Khalaili, chiuso nelle ultime ore dall'Inter, ha raccontato il momento in cui ha comunicato al figlio la buona riuscita dell'operazione: "Avevo detto che non avrei parlato finché non fosse stato tutto definito.

Firmerà e dopodomani volerà da Bruxelles a Milano con un aereo che gli hanno messo a disposizione. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime due o tre settimane è stato surreale e tutt’altro che semplice.

Non so di cosa sia fatto questo ragazzo: non ho mai visto una persona così tranquilla. L’ho chiamato dopo la chiusura della trattativa e stava dormendo. Gli ho detto che l’affare era fatto e lui mi ha risposto: “Davvero? Wow"".