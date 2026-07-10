L'Inter ha chiuso per l'esterno israeliano che costerà circa 25 mln. Fosse arrivato Palestra sarebbe costato almeno 50, c'è budget per altri colpi

Andrea Della Sala Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 09:02)

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L'Inter ha chiuso per l'esterno israeliano Anan Khalaili che costerà circa 25 mln. Fosse arrivato Palestra sarebbe costato almeno 50, c'è budget per altri colpi:

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Con questa operazione l’Inter compensa la perdita di Dumfries (andato al Real di Mou) e soprattutto delinea la strategia. Avendo risparmiato circa 25 milioni indirizzati su Palestra, investirà più denaro per difesa e centrocampo. È tardi per pensare a Nico Paz, la suggestione dell’estate diventata delusione soprattutto per i tifosi nerazzurri, ma non per il pallino di Chivu, Curtis Jones".