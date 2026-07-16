Attenzione alla possibile conferma di Benjamin Pavard, che in questi giorni è fra gli osservati speciali di Chivu

Marco Astori
Guarro e Pace episodio 10

GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Attenzione alla possibile conferma di Benjamin Pavard, che in questi giorni è fra gli osservati speciali di Chivu nei primi giorni di allenamento.

FC Internazionale Training Session
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Come rivela il Quotidiano Sportivo, infatti, il francese "sembrava essere solo di passaggio, ma il giocatore sta dimostrando una grande voglia di riconquistarsi l’Inter.

Pavard Inter
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Per arrivare alla scelta definitiva sarà necessario del tempo anche perché il pesantissimo contratto (5 milioni a stagione) non è un dettaglio da trascurare".

Inter Pavard

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