Attenzione alla possibile conferma di Benjamin Pavard, che in questi giorni è fra gli osservati speciali di Chivu
GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiAttenzione alla possibile conferma di Benjamin Pavard, che in questi giorni è fra gli osservati speciali di Chivu nei primi giorni di allenamento.
Come rivela il Quotidiano Sportivo, infatti, il francese "sembrava essere solo di passaggio, ma il giocatore sta dimostrando una grande voglia di riconquistarsi l’Inter.
Per arrivare alla scelta definitiva sarà necessario del tempo anche perché il pesantissimo contratto (5 milioni a stagione) non è un dettaglio da trascurare".
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