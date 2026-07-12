Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano su Pavard e Stones per quel che riguarda il mercato dell'Inter: ecco le novità

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio - 23:50

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione in casa Inter tra Pavard e il nome di Stones accostato ai nerazzurri:

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"Tante domande su Stones, è un centrale top e Nazionale inglese. Su Stones vi abbiamo raccontato tante volte come il giocatore sia stato proposto all'Inter, anche settimana scorsa. Da marzo-aprile gli agenti l'hanno proposto all'Inter, al giocatore piacerebbe molto un'esperienza in Italia, tra l'altro Stones è un grande fan della città di Milano a livello di frequentazioni e amicizie, gradirebbe la possibilità di giocare in Italia.

Stones resta un'opzione sul tavolo, l'Inter al momento non ha dato un feedback definitivo in attesa di capire le condizioni fisiche di Stones, è il punto interrogativo ed è anche il motivo della separazione tra Stones e il City. Ecco perché l'Inter è in una fase di valutazione ma non lo legherei a Pavard. L'Inter ha perso due centrali, per Pavard confermo che l'Inter lo considera in vendita, tra l'Inter e Pavard è nuovamente finita e lo era già un anno fa.

L'Inter sta cercando soluzioni per cedere Pavard. Poi non leggiamo il futuro: se Pavard non ha offerte e durante il ritiro ritrova il feeling con l'ambiente Inter, questo è da vedere. Oggi l'Inter considera Pavard un giocatore in vendita, cedibile e sul mercato"